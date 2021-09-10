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وضع علامات تحذيرية.. إجراءات جديدة للحد من الغرق بشواطئ القصير

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وضع علامات تحذيرية.. إجراءات جديدة للحد من حوادث الغرق بشواطئ القصير وضع علامات تحذيرية.. إجراءات جديدة للحد من الغرق بشواطئ القصير

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بعد أن تعددت الغرق بالشاطئ العام بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر خلال الايام الماضية ومطالب الأهالي لمسؤولي المدينة بإغلاق الشاطئ حتي يتم تزويده بخدمات وعمال الإنقاذ، أعلن اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، بأن الوحدة المحلية تواصل جهودها في تكثيف واستكمال إجراءات السلامة بمنطقة الشاطئ العام، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية بين الوحدة والجمعيات والمؤسسات، حرصا على سلامة المواطنين من أي أخطار من الدوامات والأمواج العالية.


وكلف رئيس مدينة القصير، قسم المتابعة الميدانية وقسم المجالس، بتسهيل مهام جمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر التي تشمل وضع مجموعة من الحبال بها عوامات بداخل البحر بمنطقة الشاطئ العام، لفصل وتحديد المناطق الخطرة عن الآمنة، حيث شارك في الأعمال المنقذين علاء فراج ومحمود عبدالله من أحد مراكز الغوص بالقصير.


ووجه رئيس المدينة الشكر لكافة المشاركين من غواصين القصير في الأعمال، لافتا إلى أن العمل يعد دور فعال في حماية الأرواح . وناشدت الوحدة المحلية المواطنين الإلتزام بالارشادات التي تم تركيبها على الشاطئ خلال الفترة الماضية، وعدم مخالفتها وتجنب المناطق التي يتواجد بها دوامات وامواج عالية ويذكر أن إدارة الأزمات قامت بتركيب بعض اللافتات التحذيرية بطول الشاطئ، لتحذير رواده والمصطافين قبل دخول البحر من الأماكن التي بها دوامات وامواج عالية.

المصرى اليوم

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