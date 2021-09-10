أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط كميات من لحوم الخنازير مجهولة المصدر في الغردقة

Print
ضبط كميات من لحوم الخنازير مجهولة المصدر في الغردقة ضبط كميات من لحوم الخنازير مجهولة المصدر في الغردقة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مديرية ، حملة مكبرة على المطاعم والهايبر ماركت ومحلات بيع المجمدات بمدينة الغردقة، بإشراف الدكتور فتحي سلمي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.


تمكنت الحملة التي قادها الدكتور وحيد شمروخ، رئيس قسم المجازر بمديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، من ضبط 12 كيلو من اللحوم البلدي «قطع ومصنعاتها» مجهولة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


كما تم ضبط ٣٩٢ كيلو جراما من لحوم الخنازير ومرتديلا بقرى مع لحوم خنزير وكمية كبيرة من اللحوم المجمدة قطع ومفروم، غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مدون عليها أي عناوين اوتراخيص للتعبئة، ويوجد عليها استيكر تابع لإحدى الجهات مدون عليها البيانات ما يعتبر يعتبر غش وتدليس. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «التموين» ستنشئ صوامع بقدرات تخزينية تصل لـ400 ألف طن

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «التموين» ستنشئ صوامع بقدرات تخزينية تصل لـ400 ألف طن

اليوم آخر موعد لـ«الأوكازيون الصيفي»... و«التموين» تكثف الحملات لضبط المتلاعبين

اليوم آخر موعد لـ«الأوكازيون الصيفي»... و«التموين» تكثف الحملات لضبط المتلاعبين

التموين تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

التموين تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)