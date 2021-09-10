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رئيس جامعة عين شمس: إعلان نتيجة التحقيق مع طبيب واقعة «إهانة ممرض» الأسبوع المقبل

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رئيس جامعة عين شمس: إعلان نتيجة التحقيق مع طبيب واقعة «إهانة ممرض» الأسبوع المقبل رئيس جامعة عين شمس: إعلان نتيجة التحقيق مع طبيب واقعة «إهانة ممرض» الأسبوع المقبل

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قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن واقعة إهانته رئيس قسم العظام بكلية الطب بالجامعة، لممرض ونشر ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، سلوك مرفوض ومستنكر تماما من جانب الجامعة رغم أنه وقع خارج أسوارها.

وأضاف المتيني في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن الجامعة تحركت فورا وبأسرع ما يمكن وفقا لسلطتي كرئيس للجامعة، وتم تحويل هذا الطبيب للتحقيق، مشيرا أن نتيجة التحقيق من المتوقع الإنتهاء منها وإعلانها الأسبوع المقبل، ومشيرا أن العقوبة ستكون وفقا لقانون تنظيم الجامعات وتبدأ بتوجيه اللوم وتتدرج تصاعديا وفقا لرؤية لجنة التحقيق.

وحرض رئيس جامعة عين شمس والذي يعد من رواد زراعة الكبد في ، على توجيه الإحترام والتقدير والمحبة للتمريض ولجميع الأطقم الطبية، مشيرا الى أن كل من ينتمي لجيش مصر الأبيض، من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين وغيرهم، كلهم كيان واحد ولهم كل المحبة والتقدير.

وشدد الدكتور محمود المتيني، على أن السلوك المشين الذي ارتكبه الطبيب وفقا للفيديو المتداول على السوشيال ميديا، لم يحدث إطلاقا داخل جدران جامعة عين شمس ولا مستشفياتها، ولكن حدث داخل مستشفى خاص في مصر الجديدة، ومع ذلك تم التحرك الفوري ضد الطبيب نظرا لعمله بالجامعة ولأنه يمثل صورتها والمفترض أنه قدوة ولا يجب أن يصدر منه مثل هذا السلوك المشين".

وكان قد انتشر للطبيب وهو يتعمد إهانة ممرض يعمل تحت رئاسته في مستشفى خاص وطلب منه السجود لكلبه والاعتذار له، وهي الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الساعات الماضية.
الفيديو الذي تصل مدته لأربع دقائق انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام الطبيب بمساعدة فردي أمن داخل مستشفى خاص، بإجبار ممرض مسن على قفز حبل، بينما يطلب الطبيب من الممرض السجود لكلبه والاعتذار له بحجه أنه أساء للكلب، وهو ما رفضه الممرض.

المصرى اليوم

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