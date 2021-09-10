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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد بنادي الأهلي مع نظيره الزمالك اليوم الجمعة 10-9-2021 في مباراة كأس السوبر الأفريقي على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

تنطلق المباراة المرتقبة الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة - الثامنة بتوقيت مكة المكرمة - التاسعة بتوقيت الإمارات

ويمثل الفائز في المواجهة القارة السمراء ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان. ويقتصر حضور المباراة على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة من الناديين.

بداية المباراة

قنوات أون سبورت تمتلك حق نقل المبااة داخل مصر في مصر وسيكون هناك استوديو تحليلي للمباراة قبل انطلاقها بحوالي ساعة.

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة الأهلي ضد الزمالك في الكأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة 10-9-2021 اضغط هنــــا

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..»

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الجمعة 10 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية ON TIME SPORTS صالة الدكتور حسن مصطفى

والتقى الفريقان من قبل في تاريخ كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، بدأت على الأراضي المغربية عام 2017 وتوج حينها المارد الأحمر باللقب الوحيد له بهذه الكأس بنتيجة عريضة هي 29-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويعود ليفوز بالنسخة التالية عام 2018 والتي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحصدها أبناء ميت عقبة بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 21-20.

وكانت آخر مواجهة للقطبين على الأراضي المغربية أيضًا وفاز بها زملاء أحمد الأحمر، حيث كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، قبل أن يسجل اللاعب الأعسر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوانٍ معدودة، ليخطف فريقه الفوز خلال الوقت الإضافي بنتيجة 38-35.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 6 ألقاب للسوبر الإفريقي مقابل لقب وحيد للمارد الأحمر. وتوج الزمالك بالألقاب الستة أعوام: «2002 على حساب فريق الإفريقي التونسي، و2010 على حساب المجمع البترولي الجزائري، و2011 على حساب النجم الساحلي التونسي، و2012 على حساب فاب الكاميروني، و2018 و2019 على حساب الأهلي». وحصد «الشياطين الحمر» اللقب مرة وحيدة عام 2017، على حساب الزمالك.

كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب. ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء.