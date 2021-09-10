المصري كيدز: «حدوتة».. «بيبو المسؤول»

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بيبو ولد صغنون، دايما بيحتاج مساعدة من حد عشان يعمل ليه كل حاجة، يغير هدومه ويقول أنا صغير مش هعرف أشلها فى الدولاب، ويا سلام وقت الأكل وهو بيدلع على نانا ويقولها أكلينى أنا مش بعرف آكل لوحدى ولما تقوله إنت بتعرف، يكشر ويعيط ويقول مش هاكل.

وفضل بيبو كدا، كل حاجة محتاج فيها مساعدة ومش يعرف أبدا يعتمد على نفسه ويكون مسؤول، وفى يوم مامته كانت تعبانة أخدت دواها ونامت وكان بيبو مع أخوه وجدته وكان جعان قال لاخوه ممكن تعملى ساندوتش آكله رد وقال اعمله انت، قاله بيبو بس أنا صغير ومش بعرف، قاله بس إنت أصلا مجربتش تعمله عشان تعرف إنت بتعرف ولا لأ، وعلى طول بتقول معرفش من غير ما تجرب.

قاله بيبو خلاص خلاص انا مش هاكل، وفضل بيبو جعان وبرضه ماحاولش وقال أنا صغير لحد ما الجوع شد عليه وكان أخوه النوم بيغلب عليه، راح لجدته وقالها أنا جعان قالت ليه دلوقتى آن الأوان إنك تعرف تشيل المسؤوليه شوية، وعلمته إزاى يجهز الأكل لنفسه وبقى مبسوط وحاسيس بالإنجاز وقال أنا بقيت بعرف أعمل حاجات كتير أنا هعمل مفاجأة لماما.

وفعلا أول ما صحيت بيبو جرى عليها وقال إنه خلاص كبر وبقى مسؤول، وعلمته مامته إنه يشيل طبقه بعد الأكل كل يوم. وبقى مبسوط إنه كبر شوية صغيرين وبقى عنده مسؤولية، وقعد يغنى ويقول: بيبو مسؤول بيبو مسؤول، يحط طبقه جوا الحوض ويغسل وشه كل يوم ويلعب مع أخوه ميزعلوش. واتفقت معاه مامته إن كل ما يكبر حبة المسؤولية تزيد شوية. وعرف بيبو إنه بقى مسؤول بعد ما كان على طول كسلان ومش مبسوط.