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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة «Nordwind» الروسية.

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مطار الغردقة الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة «Nordwind» الروسية. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولي الرحلات الجوية لشركة «Nordwind» الروسية.

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استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولي الرحلات الجوية التابعة لشركة «Nordwind» القادمة من بعد توقف ٦ سنوات التي كانت تحمل على متنها «٢١٧ راكب»، على ان يكون جدول التشغيل بواقع رحلة واحدة يوميا بواقع سبع رحلات في الإسبوع قابلة للزيادة في الفترة القادمة،إستقبلهم المطار بمدافع المياه فور هبوط الطائرة ترحبيا بعودتها مرة أخرى.

وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بتيسير إجراءات الوصول والتأكد من وجود تحليل pcr لدى الركاب مع تطبيق كافة الضوابط الصحية والوقائية على جميع الركاب والإلتزام بالتباعد الإجتماعي حفاظاً على سلامة وصحة المسافرين والعاملين بالمطار.

المصرى اليوم

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