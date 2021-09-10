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مشاركة مصرية في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب

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مشاركة مصرية في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب مشاركة مصرية في القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الإرهاب

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شارك النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية والبرلمانية في هذا المجال.

وأجرى «عابد» لقاءات ثنائية بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، والسكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي على هامش مشاركته، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، حيث التقى برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس البرلمان الإماراتي صقر غباش، كما إلتقي برئيسة البرلمان البحريني فوزية عبدالله يوسف زينل، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ومارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي .

وقال «عابد» خلال لقاءاته على ضرورة التواصل البرلماني، خاصة في القضايا الهامة مثل مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة «ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأءة في عهد الرئيس .. وكانوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة في كافة القطاعات التي أسند لهم العمل فيها مما إنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامة والسياسية في جمهورية العربية .»

وطالب رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحلية الأوربية والعربية لتفعيل قضية الوعي لدي المواطنين، موضحا أن الوعي الصحيح هو بداية القضاء على الإرهاب وأيضا قبول الأخر ونبذ العنف، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصادية كانت اولويات القياده السياسية في مصر، مشيرا إلى أن التجربة المصرية جديرة بالدراسة .

المصرى اليوم

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