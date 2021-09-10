أخبار عاجلة

جمعية الأورمان تطلق مبادرة العقيقة للقرى الأكثر احتياجا في كفرالشيخ -
البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض -
نجم مانشستر سيتي: والدي توفى أثناء تسجيلي هدف أمس -
أمريكا تفرض عقوبات على 5 أشخاص على صلة بالقاعدة -
للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

محاضرة فنية للأهلى لشرح برنامج الإعداد للسوبر المحلى

Print
محاضرة فنية للأهلى لشرح برنامج الإعداد للسوبر المحلى محاضرة فنية للأهلى لشرح برنامج الإعداد للسوبر المحلى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 21 سبتمبر الجاري.

وشهد مران الأهلي اليوم محاضرة فنية مطولة للاعبين، حرص خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تأكيد العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة كأس السوبر المصري أمام الطلائع، بجانب الحديث وشرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في تدريبات اليوم.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الطلائع في السوبر المصري باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

كما أعلن عبد الحفيظ عن دخول الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بداية من يوم 16 سبتمبر حتى الانتهاء من خوض مباراة إنبي يوم 25 من الشهر ذاته في دور الـ16 بكأس والمحدد لها الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج