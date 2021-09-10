محاضرة فنية للأهلى لشرح برنامج الإعداد للسوبر المحلى

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في السوبر المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية يوم 21 سبتمبر الجاري.

وشهد مران الأهلي اليوم محاضرة فنية مطولة للاعبين، حرص خلالها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على تأكيد العديد من النقاط الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة كأس السوبر المصري أمام الطلائع، بجانب الحديث وشرح الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في تدريبات اليوم.

وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، قد أعلن خوض الأهلي مباراتين وديتين يومي 13 و16 سبتمبر الجاري أمام الاتصالات والمقاولون على الترتيب، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الطلائع في السوبر المصري باستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

كما أعلن عبد الحفيظ عن دخول الفريق معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بداية من يوم 16 سبتمبر حتى الانتهاء من خوض مباراة إنبي يوم 25 من الشهر ذاته في دور الـ16 بكأس مصر والمحدد لها الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.