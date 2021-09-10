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القيادة تعزي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث في

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القيادة تعزي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث في روسيا القيادة تعزي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث في
خلال برقيتين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين

القيادة تعزي في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث في روسيا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة ، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.

وقال الملك المفدى :" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف ، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف.

وقال سمو ولي العهد : "تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة وزير الدفاع المدني والطوارئ والإغاثة من الكوارث السيد يفغيني زينيتشيف، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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