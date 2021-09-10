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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا

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«صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا «صحة الشرقية»: جهود مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت العامة لمواجهة كورونا

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كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من جهودها في أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية والحيوية، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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