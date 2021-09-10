تقرير حقوقي: 60 هجوما إرهابيا في افريقيا خلال «أغسطس» ونيجيريا الأولى

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شهد شهر أغسطس الماضى ما لا يقل عن 60 هجوما إرهابيا في قارة افريقية. واعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية في تقريرها الشهري«عدسة العمليات الإرهابية في أفريقيا»، عن أبرز العمليات الإرهابية وجهود مكافحة الإرهاب في القارة الأفريقية لشهر أغسطس 2021، وذلك لتتبع خط سير الجماعات الإرهابية، والخروج بتوصيات وتقديرات الموقف الأمني الحالي والمستقبلي في القارة الأفريقية.

واوضحت «ماعت» في تقريرها أن العمليات التي حدثت خلال شهر أغسطس الماضى، في كل إقليم من الأقاليم الخمسة بالقارة، والتي حدثت في 18 دولة إفريقية، تسببت في وفاة ما لا يقل عن 1313 شخصًا بسبب العمليات الإرهابية والتوترات العرقية.

اشار التقرير إلى أن أكثر الأقاليم تضررًا لهذا الشهر، هو إقليم غرب أفريقيا بواقع 620 ضحية، أي حوالي 47% من النسبة الكلية لضحايا الشهر، وقد جاءت نيجيريا الأكثر في عدد العمليات الإرهابية، بواقع 11 عملية إرهابية، بينما جاءت إثيوبيا في المركز الأول من حيث عدد الضحايا، حيث سقط 350 ضحية بسبب التوترات العرقية في الدولة.

و قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن الجهود المبذولة حتى الآن لم تستطع التغلب على معاقل الإرهاب في أفريقيا، بل في بعض المناطق تزايدت وتيرة العمليات الإرهابية خاصة في ظل انشغال الحكومات بمحاربة فيروس كوفيد 19 وتوجيه موارد الدولة نحو الجائحة الصحية.

وأشار «عقيل» إلى الأوضاع المتوترة التي لا تزال تشهدها إثيوبيا لقرابة عام كامل، وطالب الحكومة الإثيوبية بالاستجابة للمناشدات الدولية، وأكد على ضرورة دعم الحوار الوطني الذي من شأنه أن ينهي حالة الاحتراب الداخلي، ويحافظ على حقوق العرقيات المختلفة داخل الدولة.

وقال عبداللطيف جودة، الباحث بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إن سحب دولة تشاد نصف قواتها المشاركة في القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، قد يؤدي إلى فراغ أمني في منطقة الساحل، ويزيد من نشاط التنظيمات الإرهابية، ومن الممكن أن يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى النموذج الأفغاني، خاصة في ظل نية فرنسا لإغلاق قاعدتين لها في غرب أفريقيا بنهاية العام الجاري، وهو ما يحتم على دول الإقليم تعويض هذا العدد، والتنسيق فيما بينها لتجفيف منابع الإرهاب