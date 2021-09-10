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أول تعليق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد إهانة عضو هيئة التمريض

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أول تعليق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد إهانة عضو هيئة التمريض أول تعليق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعد إهانة عضو هيئة التمريض

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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه الوزير بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس.

جاء ذلك على خلفية انتشار على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية والتي يجب أن يتمسك بها كافة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

كما وجه وزير التعليم العالي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير كافة أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية.

المصرى اليوم

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