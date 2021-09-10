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رئيس «مكافحة الإرهاب» بالبرلمان العربي: الوعي واحتواء الشباب أساس القضاء على الفكر المتطرف

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رئيس «مكافحة الإرهاب» بالبرلمان العربي: الوعي واحتواء الشباب أساس القضاء على الفكر المتطرف رئيس «مكافحة الإرهاب» بالبرلمان العربي: الوعي واحتواء الشباب أساس القضاء على الفكر المتطرف

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التقي النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، بعدد من رؤساء البرلمانات العربية، والسكرتير العام للاتحاد البرلماني الدولي على هامش مشاركته، في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب والتطرف، التي تعقد في العاصمة النمساوية فيينا.

حيث إلتقي برئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس البرلمان الاماراتي صقر غباش، كما إلتقي برئيسه البرلمان البحريني فوزية عبدالله يوسف زينل، ورئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ومارتن شنجونج السكرتير العام للإتحاد البرلماني الدولي.

وأكد «عابد» على ضروره التواصل البرلماني خاصه في القضايا الهامه مثل مكافحه الارهاب وتسليم الارهابيين والوعي وتمكين الشباب والمرأه، واضاف خلال اللقاءات: «القيادة السياسية المصرية وضعت على قائمة أولوياتها تمكين الشباب والمرأة ونحن فخورين بما وصلنا إليه من تمكين للشباب والمرأءة في عهد الرئيس عبدالفتاح ، حيث أنهم كانوا على قدر المسئولية الملقاة على عاتقهم وثقة القيادة السياسية فيهم، وحققوا نجاحات كبيرة في كافة القطاعات التي أسند لهم العمل فيها مما إنعكس بشكل إيجابي على الحياة العامه والسياسية في جمهورية العربية».

وطالب «عابد» بعقد مؤتمرات للبرلمانات المحليه الأوربيه والعربيه لتفععيل قضية الوعي لدي المواطنين، موضحا أن الوعي الصحيح بداية القضاء على الارهاب وأيضا قبول الاخر ونبذ العنف، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصاديه كانت اولويات القياده السياسه في مصر.

المصرى اليوم

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