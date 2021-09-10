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تعرف على ملف لاستضافة مونديال الأندية والملاعب المحددة لاستقبال المباريات

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تعرف على ملف مصر لاستضافة مونديال الأندية والملاعب المحددة لاستقبال المباريات تعرف على ملف لاستضافة مونديال الأندية والملاعب المحددة لاستقبال المباريات

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كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن الجبلاية انتهت من ملف استضافة للأندية، بعد تحديد الملاعب التي تستضيف المباريات فضلا عن الفنادق الخاصة بالفرق وملاعب التدريب.

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الملف تضمن إقامة المباريات على ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوى مع السماح بأعداد قليلة سيتم تحديدها فيما بعد للدخول للملعب.

وقال: تملك الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والنجاح في إظهارها أمام العالم بصورة مشرفة يكاد يكون مضمونا مثلما حدث في مونديال اليد والدراجات مؤخرا رغم رفض العديد من الدول استضافة البطولات بداعى انتشار فيرس كورونا.

وتابع: الجبلاية تنتظر الموافقات الحكومية المطلوبة لاستضافة البطولة، والتى ستكون خير احتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الكرة المصري، فضلا عن إظهار التطور التي وصلت اليه مصر في عهد الرئيس أمام أعين العالم.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، أعلن مؤخرا التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى .

وتقام البطولة بمشاركة 7 فرق، فيما حجزت 3 أندية مقاعدها بالفعل حتى الآن، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا هذا العام، تشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

المصرى اليوم

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