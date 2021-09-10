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كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة أن الجبلاية انتهت من ملف استضافة كأس العالم للأندية، بعد تحديد الملاعب التي تستضيف المباريات فضلا عن الفنادق الخاصة بالفرق وملاعب التدريب.

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وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الملف تضمن إقامة المباريات على ملعبي استاد القاهرة والدفاع الجوى مع السماح بأعداد قليلة سيتم تحديدها فيما بعد للدخول للملعب.

وقال: مصر تملك الإمكانيات التي تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والنجاح في إظهارها أمام العالم بصورة مشرفة يكاد يكون مضمونا مثلما حدث في مونديال اليد والدراجات مؤخرا رغم رفض العديد من الدول استضافة البطولات بداعى انتشار فيرس كورونا.

وتابع: الجبلاية تنتظر الموافقات الحكومية المطلوبة لاستضافة البطولة، والتى ستكون خير احتفال بمرور 100 عام على إنشاء اتحاد الكرة المصري، فضلا عن إظهار التطور التي وصلت اليه مصر في عهد الرئيس السيسي أمام أعين العالم.

وكان الاتحاد الياباني لكرة القدم، أعلن مؤخرا التخلي عن تنظيم مونديال الأندية في العام الحالي، بسبب استمرار الارتفاع في أعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.

وتقام البطولة بمشاركة 7 فرق، فيما حجزت 3 أندية مقاعدها بالفعل حتى الآن، وهي الأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا هذا العام، تشيلسي الإنجليزي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.