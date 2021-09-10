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أول تعليق من اليابان بعد وفاة شهبندر التجار

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أول تعليق من اليابان بعد وفاة شهبندر التجار أول تعليق من اليابان بعد وفاة شهبندر التجار

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قال سفير اليابان في القاهرة نوكي ماساكي، إن رجل الأعمال محمود العربي، مؤسس مجموعة العربي، هو أول من قام بشراكة غير مسبوقة مع الشركات اليابانية لإنتاج وتعميم الأجهزة الكهربائية في وتصديرها، وقدم مساهمات كبيرة للعلاقات الثنائية المثمرة بين مصر واليابان.

وأعرب السفير عن حزنه الشديد لوفاة العربي، مضيفا تأثرت بشدة بإرادته وموهبته كرجل أعمال، وأيضًا بشخصيته الدافئة وقال :«بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن حكومة اليابان، أود أن أعرب عن خالص تعازينا القلبية للمهندس إبراهيم العربي في وفاة والده».

المصرى اليوم

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