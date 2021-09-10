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بعد تشكيل حكومة لبنان.. "عون": لم آخذ الثلث المعطل والأمر كان حربًا سياسية

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بعد تشكيل حكومة لبنان.. "عون": لم آخذ الثلث المعطل والأمر كان حربًا سياسية بعد تشكيل حكومة لبنان.. "عون": لم آخذ الثلث المعطل والأمر كان حربًا سياسية
"الحريري": بعد 12 شهرًا من الفراغ بات لبلدنا حكومة.. وكل الدعم للرئيس ميقاتي

بعد تشكيل حكومة لبنان..

علّق كلٌّ من الرئيس اللبناني ميشال عون، وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، الجمعة، على تشكيل الجديدة في البلاد برئاسة نجيب ميقاتي، وهي الخطوة التي جاءت بعد فراغ دستوري استمر لأكثر من سنة، وصاحبته أزمات خطيرة شهدتها البلاد.

وبحسب الوكالة الوطنية للأنباء في لبنان، قال "عون" للصحفيين عقب توقيع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة: "الحكومة أحسن ما توصلنا اليه، وعلينا العمل على الخروج مما نحن فيه".

وأضاف: وصلنا إلى نتيجة وتألفت الحكومة، وسنبدأ بحل المشاكل الأساسية، من بنزين ومازوت وخبز، ولقد ورثنا الأزمات نتيجة الحكم السيئ منذ 30 سنة، إضافة إلى مصائب الفقر والدين والإضرابات وكورونا وانفجار المرفأ، والمال قليل لمعالجتها".


وأردف "عون": "لم آخذ الثلث المعطل وكان الأمر حربا سياسية، ما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل".

في سياق متصل، كتب سعد الحريري على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": أخيرًا، وبعد 12 شهرا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة، كل الدعم لدولة الرئيس ميقاتي في المهمة الحيوية، لوقف الانهيار وإطلاق الاصلاحات".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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