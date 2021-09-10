أخبار عاجلة

للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
موعد عودة عمر السومة إلى الملاعب -
هربًا من حكومة طالبان .. لاعبات كرة أفغانيات يصلن باكستان -
رئيس «أبو قير للأسمدة»: انتهاء مشروع تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج اليوريا أكتوبر المقبل -
بيلوسي تتوقع هزيمة «المدعو» ترامب في انتخابات رئاسة أمريكا 2024 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مبنعطلش».. عمر كمال يحيي أولى حفلاته بالفرقة الموسيقية بعد قرار النقابة «منع الفلاشة»

Print
«مبنعطلش».. عمر كمال يحيي أولى حفلاته بالفرقة الموسيقية بعد قرار النقابة «منع الفلاشة» «مبنعطلش».. عمر كمال يحيي أولى حفلاته بالفرقة الموسيقية بعد قرار النقابة «منع الفلاشة»

لاقتراحات اماكن الخروج

احيا مطرب المهرجانات عمر كمال، حفلاً غنائياً، حيث تعد أولى حفلاته بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع المطربين من الغناء بـ«فلاشة»، حيث ظهر في الحفل برفقة فرقته الموسيقية، ويغني مهرجانه الشهير «بنت الجيران».

نشر عمر كمال، مقطع عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر خلاله يغني مباشرة أمام الجمهور، وعلق على الفيديو، قائلا: «إحنا فلاشة ماشي وفرقة ماشى مبنعطلش».

في سياق مختلف، علق عمر كمال على قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته خلال الفترة الماضية بمنع غناء المطربين في الحفلات دون فلاشة، ووجود فرقة موسيقية لا تقل عن ثمان عازفين.

وقال عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج رأس عام، المذاع عبر شاشة قناة Ten، إنه يحترم قرار النقابة وسوف ينفذه، معقبًا: «أحترم قرار النقابة، وأول يوم هنزل فيه بفرقة، التزامًا بقرار النقابة هحاول أعمال توليفة حلوة، معايا عازفين شاطرين جدًا، ورتم الأغنية سيكون قريبًا من الفلاشة، مثل ما بنسمعها على الفلاشات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

بالفيديو.. حادث شنيع في مول شهير بالقاهرة صباح اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو حادث تصادم حلوان (التفاصيل )