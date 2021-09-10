«مبنعطلش».. عمر كمال يحيي أولى حفلاته بالفرقة الموسيقية بعد قرار النقابة «منع الفلاشة»

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احيا مطرب المهرجانات عمر كمال، حفلاً غنائياً، حيث تعد أولى حفلاته بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع جميع المطربين من الغناء بـ«فلاشة»، حيث ظهر في الحفل برفقة فرقته الموسيقية، ويغني مهرجانه الشهير «بنت الجيران».

نشر عمر كمال، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر خلاله يغني مباشرة أمام الجمهور، وعلق على الفيديو، قائلا: «إحنا فلاشة ماشي وفرقة ماشى مبنعطلش».

في سياق مختلف، علق عمر كمال على قرار نقابة المهن الموسيقية الذي أصدرته خلال الفترة الماضية بمنع غناء المطربين في الحفلات دون فلاشة، ووجود فرقة موسيقية لا تقل عن ثمان عازفين.

وقال عمر كمال، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج رأس عام، المذاع عبر شاشة قناة Ten، إنه يحترم قرار النقابة وسوف ينفذه، معقبًا: «أحترم قرار النقابة، وأول يوم هنزل فيه بفرقة، التزامًا بقرار النقابة هحاول أعمال توليفة حلوة، معايا عازفين شاطرين جدًا، ورتم الأغنية سيكون قريبًا من الفلاشة، مثل ما بنسمعها على الفلاشات».