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المقاولون والاتصالات يجهزان الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر المصري

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المقاولون والاتصالات يجهزان الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر المصري المقاولون والاتصالات يجهزان الأهلي لمواجهة طلائع الجيش فى السوبر المصري

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استقر رأى الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى على خوض مباراتين وديتين أمام الاتصالات والمقاولون العرب يومي 13 و16 سبتمبر الجاري.

ووفقا لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، المباراتين الوديتين ستقامان على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة التي تشمل مباراة كأس السوبر المصري، وما تبقى من مباريات بطولة كأس .

ويواصل الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.

المصرى اليوم

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