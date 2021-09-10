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تواصلت ردود الفعل الغاضبة من اقتراح الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بشأن إقامة مباريات كأس العالم كل عامين، وانضم يورجن كلوب مدرب ليفربول لقائمة المعترضين على الاقتراح وقال: أنه لم يعد يهم سوى المال وليس صحة اللاعبين.

وفي مؤتمر صحفي نشرتة وكالة الأنباء الإسبانية، قال كلوب: «لا توجد رياضة أخرى في العالم لها جدول مزدحم كهذا. هناك رياضات تتطلب جهدا بدنيا أكبر، مثل ألعاب القوى والماراثون، لكنهم لا يشاركون في 20 أو 30 أو 40 سباقا في السنة».

وأضاف، كلنا نعرف ما يحدث. إنهم يقولون أن هذا الأمر من أجل إعطاء مزيد من الفرص لمختلف البلدان، ولكن في النهاية الشيء الوحيد الذي يهم هو المال، ويجب أن يدرك شخص ما أنه بدون اللاعبين، الذين هم أهم جزء في هذا، لا يمكننا اللعب. لا أحد أهم من اللاعبين.

وتابع، تخيل أن هناك مونديال ويورو كل عامين. هذا يعني أن اللاعبين سيضطرون إلى لعب بطولة كبيرة كل عام. سيكون لديهم 3 أسابيع فقط للراحة كل سنة.

وحذر من أن «كل الأفكار الجديدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة حاولت إضافة المزيد من المباريات. هذا ليس جيدًا على المدى الطويل».

بالإضافة إلى ذلك، اشتكى كلوب أيضا من أن تصفيات أمريكا الجنوبية أجريت في الساعات الأولى من يوم الجمعة، في حين ستبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز صباح يوم السبت.

وندد كلوب «إنهم لا يهتمون، لا يهتمون. هناك اهتمام رئيسي واحد فقط والباقي لا يهم. يجب أن تكون هناك نقطة حيث تجلس جميع الاتحادات القارية معا وتبدأ في التفكير في الرياضة وليس فقط في الفوائد، لكنني لا أعتقد أنني سأكون على قيد الحياة بحلول الوقت الذي يحدث فيه ذلك».