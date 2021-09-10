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طلائع الجيش يتعاقد مع نجم وادي دجلة

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طلائع الجيش يتعاقد مع نجم وادي دجلة طلائع الجيش يتعاقد مع نجم وادي دجلة

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نجح مسؤولو نادي طلائع الجيش في التعاقد رسميًا مع رمزي مدحت، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد طلائع الجيش مع «مدحت»، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه إلى «الطلائع»، في حضور العميد أحمد المهدي، مدير الكرة، ومحمد عبدالجابر، وكيل الأعمال.

ويُعد «مدحت» هو سابعة صفقات طلائع الجيش الصيفية، بعد أن تعاقد مع التونسي محمد الجويني، لاعب الصفاقسي التونسي، ومحمد الصباحي، من الاتحاد السكندري، وميدو جابر، من سيراميكا كليوباترا، وكازادي كاسينجو ومحمد جابر، لاعبي المصري، وعبدالرحمن شيكا، جناح الإنتاج الحربي.

المصرى اليوم

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