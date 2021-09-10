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أعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بتشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، مثمناً هذه الخطوة الهامة على صعيد إعلاء المصلحة العليا للبنان بما يحقق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق نحو إنهاء الأزمة الممتدة في البلاد واستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود والنأي بلبنان عن كافة الصراعات الإقليمية والمصالح الضيقة والخاصة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية على ضرورة إفساح المجال أمام الحكومة الجديدة للعمل على تحقيق هذه الأهداف وإخراج لبنان من أزمته وفقاً لصلاحياتها الدستورية، وأن مصر ستحرص في الفترة القادمة على دعم لبنان ومساندة عمل الحكومة بهدف تحقيق مصالح الشعب اللبناني الشقيق في بناء مستقبل أفضل، متمنياً التوفيق للحكومة الجديدة في مهمتها.