فرحة ممزوجة بالقلق.. أهالى السجناء الفلسطينيين الهاربين خائفون على حياتهم

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يصف أقارب السجناء الفلسطينيين، الذين هربوا من سجن إسرائيلى يوم الاثنين الماضى، أبناءهم بأنهم أبطال، لكنهم يتابعون تطورات الأحداث بقلوب مثقلة بالقلق على حياة الأبناء الذين لم يعرفوا لهم مصيرا حتى الآن.

تطلق فتحية العارضة (80 عاما) على ابنها السجين الهارب محمود وصف «بطل من رؤوس الأبطال البارزين». كانت تتحدث وهى تضع صورته بجانبها فى منزل ببلدة عرابة فى الضفة الغربية.

تقول: «طبعا خايفة عليه بعد هذه العملية (الهرب من السجن) يقتلوه (إسرائيل)، بخاف يقتلوه.. حبيبى محمود حافظ القرآن». وتضيف «ما شاء الله عنده دين وحنون ورؤوف.. بظل (كان) يقول أبوه.. يا يقتلوه أو يحبسوه».

من جانبه، يقول خضر عدنان، وهو جار للعائلة ومعتقل سابق، إن «تحرر الأبطال الستة على رأسهم محمود العارضة وزكريا (الزبيدي) والشباب هو رفع لنضال شعبنا وإعطاء بارقة أمل لكل الأسرى المحررين هذه أيضا رسالة للاحتلال إنه هو (الذى) يتحمل مسؤولية ما حصل.. الأسرى من 6 سنوات ينتظرون صفقة أحرار جديدة كان للاحتلال قبول والإذعان لمطالب المقاومة الفلسطينية لم يقبل فتحرر الأسرى بطريقتهم الخاصة».

وفى مخيم جنين بالضفة الغربية يجلس عم زكريا الزبيدى، وهو يتابع نشرات الأخبار حول الهاربين من سجن جلبوع. كان زكريا قائدا لكتائب شهداء الأقصى فى جنين.

يقول العم جمال الزبيدى إن ما فعله ابن أخيه ورفاقه «مفخرة للجميع.. وبنعتز وبنفتخر ورفعوا رؤوسنا ونهنئهم ونبارك لهم على النصر العظيم وتحررهم رغم أنف السجان وخروجهم من المعتقل ومن سجون الاحتلال». لكنه أضاف «نحن نتابع لحظة بلحظة بقلق وتوتر لمصير الشباب وأين وصلت الأمور معهم».

وهرب 6 فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلى شديد الحراسة يوم الاثنين 6 سبتمبر، فى ما وصفه رئيس الوزراء نفتالى بينيت بأنه حادث خطير. وكان المعتقلون الستة فى نفس الزنزانة، وهربوا عبر نفق نجحوا فى حفره على مدى عدة أشهر.

ويصف بعض المعلقين الهروب بأنه «إنجاز» أو «معجزة»، بينما شدد آخرون على أن العملية مثلت «ضربة قاضية لهيبة إسرائيل» من الناحية الأمنية والتكنولوجية.

وسارعت قوات الأمن والجيش الإسرائيلى للقيام بأعمال البحث بعد الهروب من السجن فى شمال إسرائيل.

وقالت مصلحة السجون إن 5 من الهاربين ينتمون لحركة الجهاد الإسلامى والسادس قائد سابق لجماعة مسلحة تنتمى لحركة فتح.

وكان 4 من الهاربين الستة يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة لإدانتهم بتهم التخطيط لهجمات أودت بحياة إسرائيليين أو تنفيذها. أما الخامس فكان محتجزا بموجب أمر اعتقال خاص والسادس كان ينتظر صدور حكم ضده.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن قوات الأمن تعتقد بأن الهاربين ربما يحاولون الوصول إلى الضفة الغربية، التى تمارس فيها السلطة الفلسطينية حكما ذاتيا محدودا، أو إلى الحدود الأردنية على بعد 14 كيلومترا تقريبا إلى الشرق.

والمنشأة، التى تبعد نحو 4 كيلومترات عن الحدود مع الضفة الغربية المحتلة، هى واحدة من أشد السجون حراسة فى إسرائيل.