20 عامًا بعد «11 سبتمبر»: العرب الأمريكيون فى نيويورك بين المعاناة والأمل

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بعد 11 سبتمبر 2001، غيرت صدمة الاعتداءات الإرهابية وجه العالم وغيرت معها الكثير فى حياة المهاجرين العرب والمسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت «فرانس 24» مقابلات فى حى «باى ريدج» ذى الأغلبية العربية والمسلمة الواقع بضواحى بروکلین، فى نيويورك، للوقوف على ما أصبحت عليه الأمور الآن.

يقول حمد زيد (55 عاما)، وهو تاجر مواد تموينية من أصول فلسطينية، ويقيم فى هذا الحى منذ أكثر من 30 عاما إن «الشعب الأمريكى عادل والولايات المتحدة لا تظلم أحدا، واليوم يعم السلام هذا البلد حيث القانون هو الفيصل». ويعترف التاجر الفلسطينى بأن «الأيام الأولى التى تلت اعتداءات 11 سبتمبر كانت صعبة حيث عشنا ضيقا نفسيا، لكن لم يتعرض أحد إلى الآخر. وشخصيا، لم أشعر بالتمييز».

ويقول بسام مصطفى، وهو أمريكى من أصول فلسطينية فى منتصف الخمسينات من العمر، ويقيم فى الولايات المتحدة التى حل بها منذ 1993: «المضايقات التى تعرض لها البعض من الفئات العربية أو المسلمة إثر هذه الهجمات لم يكن مصدرها السلطات الأمريكية بل هى فقط فئات مهمشة فى المجتمع الأمريكى قامت بردود فعل فورية، بعد هذه الاعتداءات المؤسفة، والتى تجاوزناها اليوم، والتى لا نعرف كل الحقيقة حولها وتأثير هذا الحدث علينا اليوم فى حياتنا اليومية لا يذكر، بالعكس الولايات المتحدة اليوم تحمى الأقليات وتحمى المسلمين من الاعتداءات اللفظية على أساس العرق».

أما رابعة، وهى شابة أمريكية من أصول يمنية، فلا تتقاسم نفس الآراء مع الباقين حيث كان 11 سبتمبر حدثا غيَّر جذريا حياتها، وتلاحقها تبعاته إلى اليوم. صوتها لا يزال يرتجف حين تتحدث عن رؤيتها عملية انهيار برجى مركز التجارة العالمى فى مانهاتن بشكل مباشر فى بروكلين، وحين تتذكر نصيحة والدها بعدم ارتداء الحجاب الإسلامى فى الشارع لفترة من الوقت إثر هذه الاعتداءات.

وتتذكر رابعة جيدا كيف وضعت هجمات 11 سبتمبر العرب الأمريكيين تحت ضغط هائل، خصوصا أن، حسب رأيها، مشاعر العداء ضد العرب والمسلمين لم تنتظر اعتداءات «تنظيم القاعدة» لتنال من هذه الفئة من المهاجرين الذى ولوا وجوههم صوب الولايات المتحدة من عشرات السنين، أملا فى حياة أفضل.

وتشغل رابعة الذيبانى اليوم منصب «مستشارة سياسية»، حيث تقدم خدماتها بشكل خاص للمرشحين الديمقراطيين الذين يقومون بحملات فى حى «باى ريدج» الذى لا تزال تقطنه. وسبق وقدمت خدماتها للديمقراطى الشهير بيرنى ساندرز وهو أيضا من أبناء بروكلين، فقد انضمت لفريق حملته لتمثيل الصوت العربى والمسلم. كما تشرف على مؤسسة «ذى آراب وومنز فويس»، أى «صوت المرأة العربية» التى أطلقتها فى إبريل 2019.

وتقول رابعة: «العالم بأسره تغير منذ 11 سبتمبر. دخلنا فى حربين، والشرق الأوسط يعيش اليوم حالة من الفوضى. وبالنسبة للأمريكيين العرب، تغير الكثير أيضا، هذا أمر مؤكد. أتذكر، بعد الاعتداءات أننى حين ذهبت إلى متجر لشراء زى للاحتفال بهالوين (عيد الموتى)، وكان لديهم من بين الأزياء المعروضة للبيع زى «إرهابى عربى» لا أعرف إذا كنت تعرف زى الشيخ صاحب الأنف الطويل (تقصد هنا أسامة بن لادن)».

وتضيف: «هل يمكنك أن تتخيل ما تشعر به طفلة صغيرة حين تجد من بين أزياء الهالوين زى إرهابى عربى؟ طبعا هذه الأحداث هى بالتأكيد جزء من حياتى. لكن قبل ذلك بكثير أدركنا أننا لسنا كالآخرين والعنصرية اكتشفتها مبكرا. فخلال حرب الخليج الأولى، وكان عمرى 8 سنوات فقط، تعرضت والدتى للاعتداء من قبل امرأة أمريكية ضربتها بنسخة من صحيفة نيويورك بوست، الصحيفة الشعبية اليمينية المتشددة التى تحدثت فى هذا العدد عن الحرب فى العراق. كان الوضع سيئًا حقًا قبل 11 سبتمبر، لكنه ازداد سوءًا بعد الأحداث مباشرة».

وتتابع: «فى ذلك اليوم الشهير كنت، وسط مدينة بروكلين فى (كورت ستريت)، على الجانب الآخر من مركز التجارة العالمى، حيث يمكننا رؤية المبانى الشاهقة. وشاهدنا البرج الأول بالفعل بعد أن اصطدمت به الطائرة الأولى ثم الطائرة الثانية فى البرج الثانى وشاهدنا كل أطوار الاعتداء فى نيويورك، ووصول الحطام من مانهاتن إلى حى (باى ريدج).. يا إلهى، كل هذا الكم من الغبار والأوراق وكان ذلك فظيعًا. نعم، حينها طلب والدى من أمى أن تخلع الحجاب الإسلامى. وبقينا داخل البيت لمدة أسبوع كامل، كما لو كنا فى حالة إغلاق أو حجر صحى. لقد شعرنا بالرعب حقا».

وتضيف الشابة اليمنية (37 عاما): «أحداث سبتمبر دفعتنى إذن إلى ممارسة النشاط السياسى الذى لا أزال أواصله إلى اليوم رغما عنى، حيث قمت بتنظيم أول مبادرة لإضاءة الشموع فى حديقة بروكلين بروموناد بعد أسبوع من هجمات سبتمبر، وشارك ما يناهز ألف شخص فى هذا الحدث الذى أردت أن يحيى ذكرى ضحايا هذا الاعتداء».

وتقول: «بعد الأحداث كنا نتلقى مكالمات فى مكتب (المركز العربى لخدمة العائلات العربية الأمريكية فى نيويورك) من عرب ومسلمين هنا، كانوا فى حالة ذعر ويتساءلون عن أماكن وجود أزواجهم وأقاربهم الذين اختفوا فجأة. فقد اتصلت بى مرة صديقة لتخبرنى بأن مكتب التحقيقات الفيدرالى جاء وأخذ زوجها. لماذا بالضبط؟ لا شىء على الإطلاق، فقط لأنه كان يتحدث بالعربية. كان يعمل كبواب فى مدرسة عامة وسمعه المدير يتحدث العربية فاتصل بـ(الإف بى آى) الذى أتى رجاله وأخذوه إلى مكان مجهول لمدة تقارب الثمانية أشهر. وتم تسجيل أكثر من 800 حالة من هذا القبيل.

ولمدة عام ونصف أو عامين حاولتُ العثور على كل هؤلاء المفقودين». كما تضيف أن «إحدى الجمعيات التى كانت تنشط فيها وهى جمعية (المركز اليمنى الأمريكى)، كانت كثيرا ما تتعرض لمحاولات تجسس واختراق (كنا نعرف بالضبط من يحاول التجسس علينا ولا نقول شيئا) كما طرقوا باب بيتنا عدة مرات طلبا لمعلومات حول شقيقتى التى كانت ناشطة أيضا».

موضحة أن «عدة جمعيات عربية تتعرض لهذه الممارسات». كما تعمل هذه الناشطة الأمريكية اليمنية على «محاربة الإسلاموفوبيا» فى المجتمع الأمريكى الذى تعيره أولوية أنشطتها وكذلك محاربة الإسلاموية داخل المجتمعات المسلمة التى تعيش فى الولايات المتحدة. وتعترف بأن المهمة صعبة وتحمل دوما تحديات رغم أن الأمور بصدد التحسن نسبيا لأن نيويورك تبقى مدينة ذات توجه يسارى رغم كل شىء.

وأظهر استطلاع حديث قام به مركز نورك ووكالة أسوشيتد برس لأبحاث الشؤون العامة قبل ذكرى 11 سبتمبر أن 53٪ من الأمريكيين لديهم اليوم آراء غير إيجابية تجاه الإسلام، مقابل 42٪ لديهم آراء معاكسة. موقف يختلف عن آراء الأمريكيين حول المسيحية واليهودية، والتى عبر أغلب المستجوبين عن وجهات نظر إيجابية تجاه هاتين الديانتين. علما بأن عدم الثقة والشك بالمسلمين لم يظهر مع هجمات 11 سبتمبر، لكن الاعتداءات كثفت من تلك العداوات بشكل كبير.