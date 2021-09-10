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الاتحاد التونسي للشغل: قيس سعيد لا يسعى لإقصائنا

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الاتحاد التونسي للشغل: قيس سعيد لا يسعى لإقصائنا الاتحاد التونسي للشغل: قيس سعيد لا يسعى لإقصائنا

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نفى الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الجمعة 10 سبتمبر، وجود خلافات بينه وبين الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأوضح الاتحاد التونسي للشغل، في تصريحات أوردتها قناة «العربية»، أن الرئيس قيس سعيد لا يسعى لإقصاء الاتحاد من المشهد السياسي.

وشهدت تونس في يوليو الماضي، تطورات سياسية بالغة الأهمية، تزامنا مع الذكرى الـ64 لإعلان الجمهورية، بدأت باحتجاجات سببتها أزمة سياسية بين والرئيس والبرلمان، وانتهت بقرارات أصدرها الرئيس التونسي إثر اجتماعه بقيادات عسكرية وأمنية.

وتضمنت القرارات إعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وتولي رئيس الدولة رئاسة النيابة العمومية والسلطة التنفيذية، كما قرر الرئيس التونسي فرض حظر التجول في جميع أنحاء البلاد حتى 27 أغسطس الماضي.

المصرى اليوم

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