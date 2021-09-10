سولشاير يعلن موقف رونالدو من المشاركة مع مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة رؤية كريستيانو رونالدو من جديد بقميص فريق مانشستر يونايتد، وتحدث مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشاير، عن موقف رونالدو من المشاركة في مباراة «الشياطين الحمر» ضد نيوكاسل، غدا السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال سولشار في مؤتمر صحفي عشية مواجهة نيوكاسل: «حظي رونالدو بأسبوع جيد معنا، بالطبع سيتواجد في أرض الملعب في مرحلة ما، هذا أمر مؤكد».

وأضاف: «الكل سعيد بعودته مرة أخرى، الحالة المزاجية كانت جيدة، نعرف ما حققه رونالدو في مسيرته، ولكنه لا يزال يريد تحقيق المزيد، يضع متطلبات على نفسه ويفرض انضباط كبير على حياته».

وتابع سولشاير: «تطورنا كمجموعة في السنوات القليلة الماضية بالرغبة والالتزام والتركيز، وتعاقدنا مع رافائيل فاران لجلب العقلية الانتصارية للفريق، الكل يتطور على مدار مسيرته».

وأردف مدرب مانشستر يونايتد: «كريستيانو رونالدو لاعب مختلف حيث يتطلع في السنوات المقبلة للمشاركة وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، هو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة».

ورحل رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة عن يوفنتوس، ليعود إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد رحيله عنه قبل 12 عاما، في صفقة بلغت قيمتها نحو 23 مليون يورو.

ولم يخض «الدون» حتى الآن أي مباراة مع يونايتد بعد عودته إليه، ولكن سولشاير أكد أن النجم البرتغالي سيتواجد في لقاء نيوكاسل دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشارك أساسيا أم بديلا.

وتطرق سولشاير لتنازل مهاجم يونايتد، الأوروجوياني إدينسون كافاني عن القميص رقم 7 لرونالدو، حيث قال: «إدينسون قدم مستوى مميزا للغاية الموسم الماضي، وتحدث كريستيانو مع إدينسون، وأن يتنازل عن قميصه فهو أمر يظهر مدى احترامه لرونالدو، والاحترام المتبادل بينهما».

وأتم: «رونالدو تطور بشدة مع ريال مدريد، وأصبح من أفضل اللاعبين في ألعاب الهواء، كما يجيد التسديد من خارج منطقة الجزاء، وبات يعرف اللعبة بصورة أكبر، ولا يزال يتمتع بالسرعة والتمركز الجيد، الكل ينظر إليه، وسيكون القائد في غرف خلع الملابس».

وكان رونالدو (36 عاما)، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.