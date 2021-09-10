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أبوالغيط يرحب بتشكيل اللبنانية الجديدة

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أبوالغيط يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أبوالغيط يرحب بتشكيل اللبنانية الجديدة

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رحب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتشكيل اللبنانية الجديدة بعد حالة الانسداد السياسي، التي امتدت ما يزيد على ثلاثة عشر شهرًا.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن آمال اللبنانيين معقودة على تشكيل تلك الحكومة والخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها الشعب.

وأشار إلى أن الجامعة العربية مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه.

المصرى اليوم

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