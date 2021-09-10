الاتحاد الإفريقي يعلن عن موقفه بشأن عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري

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أعلن الاتحاد الإفريقي، أنه سيعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب الذي تم خلاله توقيف رئيسها ألفا كوندي.

وأضاف على «تويتر» بأنه «تقرر تعليق مشاركة غينيا في كافة أنشطة الاتحاد الإفريقي وهيئات صنع القرار التابعة له».

و استولت قوات خاصة في غينيا على السلطة الأحد واحتجزت كوندي، الذي تعرض لانتقادات متزايدة.

وأدان الاتحاد الإفريقي الأحد الماضي سيطرة الجيش على السلطة ودعا إلى إطلاق سراح كوندي، الذي بات أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطي في 2010.

وجاء قرار الاتحاد بعد تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية غينيا وإعلانها بأنها ستوفد بعثة إلى البلاد لتقييم الوضع، وفقا للوكالة الفرنسية.