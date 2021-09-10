أعضاء في «النواب» و«الشيوخ» ينعون رحيل محمود العربي: أحد أهم رموز الصناعة المصرية

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نعى عدد من اعضاء مجلسى النواب والشيوخ وفاة رجل الصناعة المصرى محمود العربى الذي وافته المنية امس الخميس. حيث قدم النائب أحمد أبوزيد عضو مجلس النواب، عن دائرة السادات ومنوف «العزاء في وفاة المغفور له باذن الله تعالي الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، قائلا:» لقد رحل أحد أهم رجال الصناعة المصرية والوطنية تاركاً خلفه تاريخ من الكفاح والنجاح، وساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ووفر وظائف للآلاف من المصريين وصاحب الأعمال الخيرية .

ودعا النائب أحمد أبوزيد المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

كما نعى النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ وفاة محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، وقال: «لقد رحل عنا أحد أهم رموز الصناعة المصرية تاركاً بصمة بارزة في السوق المصرية وسيذكر التاريخ للفقيد إخلاصه ووفاءه وعطاءه الوطنى، ودوره المتعاظم في توطيد العلاقات التجارية بالأسواق الخارجية».

وأضاف «سويلم» في نعيه ان «العربى» ساهم في تحقيق نقلة نوعية كبير في مجال الصناعة ودعم الاقتصاد المصرى ووفر آلاف فرص العمل للشباب إلى جانب أعماله الخيرية والإنسانية .

ودعا النائب النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ المولى عز وجل أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.