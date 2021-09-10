مورينيو يستعد لخوض مباراته الألف أمام ساسولو

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، أنه جاهز لخوض مباراته رقم 1000 كمدرب، مشددًا على أنه لم يتغير على مر السنين، ويستعد فريق روما لمواجهة نظيره ساسولو، مساء الأحد المقبل، على ملعب الأولمبيكو، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في تصريحاته لوكالة «أنسا»: الهدف دائمًا هو الفوز في المباراة المقبلة، لم أفكر قط في الوصول إلى هذا العدد من المباريات.

وأضاف «لم أحسبهم أبدًا، لكن عندما أخبروني أن هناك 8 أو 9 مباريات فقط متبقية لهذا الرقم، لاحظت ذلك وبدأت في إجراء الحسابات، 90 ألف دقيقة بجانب الوقت الإضافي، هذا كثير! لكن لم يتغير شيء في داخلي سواء كشخص أو كمدرب، وواصل، بعد كل شيء، هذه هي قيمة الخبرة، رأس مال يميل الكثيرون للتقليل منه، لكن في كرة القدم والحياة، لها قيمة كبيرة للغاية.

من ناحية أخرى، لم يخسر جوزيه مورينيو أي مباراة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في مسيرته، وبات قريب جداً من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم ماسيميليانو أليجري.

وقضى مورينيو موسمين في إنتر، وفاز بلقبين في الدوري الإيطالي، ثم فاز بالثلاثية في موسمه الأخير على ملعب جوزيبي مياتزا، وخلال الفترة التي قضاها في الإنتر، لم يخسر أي مباراة على أرضه.

ويعتبر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، هو أكثر مدرب لم يتعرض للهزيمة على أرضه في 41 مباراة بالدوري الإيطالي، خلال ولايته الأولى مع السيدة العجوز.

ويملك مورينيو فرصة تحطيم رقم أليجري، إذا تجنب الهزيمة في المباريات الثلاث المقبلة على أرضه أمام ساسولو (12 سبتمبر)، وأودينيزي (23 سبتمبر)، وإمبولي (3 أكتوبر).