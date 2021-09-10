الأهلي يسابق الزمن لتسويق مجموعة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى

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تسابق لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى الزمن لتسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات بيتسو موسيمانى بالرغم من قيدهم في القائمة الأولى التي أرسلها النادى إلى اتحاد الكرة وذلك للانتهاء من ملف المعارين قبل السوبر المحلى أمام طلائع الجيش المقرر 21 سبتمبر الجارى.

وتضم القائمة المعروضة للإعارة سعد الدين سمير ورامي ربيعة ومحمد فخري والعربي بدر وناصر ماهر ومصطفي شوبير وكريم نيدفيد وفارس طارق، وفي حالة نجاح تسويقهم سوف يتم تقييم الأمور وتحديد الموقف النهائي من عقد صفقات جديدة من عدمه.

كما قرر النادى وضع النيجيري جونيور أجايي، على قائمة الانتظار في الموسم الجديد، بعد رفضه العروض التي وصلته، وإصراره على البقاء بالنادي ورفض أجايي التفاوض على قيمة مستحقاته المتبقية في عقده، والتي تصل إلى 800 ألف دولار، متمسكا بالحصول عليها كاملة أو البقاء.

وبدأ الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.