أخبار عاجلة

للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية" -
من الرياض.. المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكّد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك -
بالنيابة عن المملكة.. بيان من "الرباعية" حول الأوضاع اليمنية -
الرئيس الأمريكي يرفض الدعوات بإقالة رئيس الأركان -
الرئيس الصومالي يعلق سلطات رئيس الوزراء في عزل وتعيين المسؤولين -
الأهلي يهزم المقاولون وديًا.. وشوبير يُنقذ ركلة جزاء -
موعد عودة عمر السومة إلى الملاعب -
هربًا من حكومة طالبان .. لاعبات كرة أفغانيات يصلن باكستان -
رئيس «أبو قير للأسمدة»: انتهاء مشروع تجميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لإنتاج اليوريا أكتوبر المقبل -
بيلوسي تتوقع هزيمة «المدعو» ترامب في انتخابات رئاسة أمريكا 2024 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

الأهلي يسابق الزمن لتسويق مجموعة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى

Print
الأهلي يسابق الزمن لتسويق مجموعة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى الأهلي يسابق الزمن لتسويق مجموعة من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تسابق لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى الزمن لتسويق اللاعبين الذين خرجوا من حسابات بيتسو موسيمانى بالرغم من قيدهم في القائمة الأولى التي أرسلها النادى إلى اتحاد الكرة وذلك للانتهاء من ملف المعارين قبل السوبر المحلى أمام طلائع الجيش المقرر 21 سبتمبر الجارى.

وتضم القائمة المعروضة للإعارة سعد الدين سمير ورامي ربيعة ومحمد فخري والعربي بدر وناصر ماهر ومصطفي شوبير وكريم نيدفيد وفارس طارق، وفي حالة نجاح تسويقهم سوف يتم تقييم الأمور وتحديد الموقف النهائي من عقد صفقات جديدة من عدمه.

كما قرر النادى وضع النيجيري جونيور أجايي، على قائمة الانتظار في الموسم الجديد، بعد رفضه العروض التي وصلته، وإصراره على البقاء بالنادي ورفض أجايي التفاوض على قيمة مستحقاته المتبقية في عقده، والتي تصل إلى 800 ألف دولار، متمسكا بالحصول عليها كاملة أو البقاء.

وبدأ الأهلي استعداداته للقاء السوبر المحلي لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء، كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

سفارة مصر في بلغاريا تنظم يوم تذوق للمطبخ المصري

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج

مصرع طفلة سقطت من شرفة الطابق الثاني وأخرى غرقت في حوض مياه بسوهاج