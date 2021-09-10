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الأهلى يستقر على ترضية ديانج بعد فشل احترافه بزيادة مالية فى عقده

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الأهلى يستقر على ترضية ديانج بعد فشل احترافه بزيادة مالية فى عقده الأهلى يستقر على ترضية ديانج بعد فشل احترافه بزيادة مالية فى عقده

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أوصت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، إدارة النادى بترضية اليو ديانج نجم وسط الفريق ماديا تعويضا عن عدم رحيله للاحتراف في جالاتا سراى التركى بعد رفض الأهلى العرض الأخير المقدم من النادى التركى للحصول على خدمات اللاعب.

وعلمت «المصرى اليوم» أن النية تتجه لإضافة 150 ألف دولار على قيمة عقد اللاعب لترضيتة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق وضمان تركيزة قبل السوبر المحلى أمام طلائع الجيش المقرر 21 سبتمبر الجارى وذلك لضمان تركيز اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية بالفريق.

ورفض مسئولو النادي الأهلي العرض الأخير المقدم من نادي جالاتا سراي التركي، لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي غدا الأربعاء.

وكان عرض جالاتا سراي الأخير بشراء خدمات ديانج مقابل دفع 1.5 مليون دولار استعارة لمدة موسم مع وضع بند يمنحه حق شراء اللاعب مقابل 4 ملايين دولار بعد نهاية الموسم المقبل، وهو ما رفضه مسئولي الأهلي لأنه لم يأتي بجديد عما كان عليه العرض السابق.

المصرى اليوم

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