ميار شريف تتأهل إلى نصف نهائي بطولة كارلسروه المفتوحة بألمانيا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تأهلت ميار شريف نجم التنس العالمية، إلى نصف نهائي بطولة كارلسروه المفتوحة بألمانيا، اليوم الجمعة، عقب فوزها على التشيكية ريبيكا سرامكوفا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-2) و(6-3).

يشار إلى أن ميار شريف كانت قد صعدت لربع النهائي بعد تخطيها عقبة البولندية كاتارزينا كاوا بمجموعتين دون رد أيضًا.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثاني، في بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية أرنثا روس بالمباراة النهائية، ونجحت لاعبة التنس المصرية، في دخول قائمة أفضل 100 لاعبة في تصنيف المحترفات، كما حققت إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق، بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل لبطولتي جراند سلام.

وفازت ميار شريف بـ8 ألقاب فردية، و6 ألقاب زوجي، في مختلف البطولات الدولية التي شاركت بها.