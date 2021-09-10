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المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الفنان فاروق فلوكس

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المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الفنان فاروق فلوكس المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم الفنان فاروق فلوكس

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يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري خلال دورته الـ 14 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل الفنان«فاروق فلوكس».

وذلك بعد 60عاما من العطاء ومشاركته في اكبر الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية الناجحة

الفنان «فاروق توفيق صالح» ممثل كوميدي مصري، من مواليد 21 يونيو 1940، حصل على بكالوريوس الهندسة. عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين،وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى. وهو والد الفنان«أحمد فلوكس».

يشار إلى أن «فاروق فلوكس» بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، بمشاركته الفنان الراحل فؤاد المهندس، بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه، منها مسرحية «سيدتي الجميلة» وفيلم «سفاح النساء»، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية «الواد سيد الشغال»، والفنانة نبيلة عبيد فيلم «الراقصة والسياسي».

ومن أبرز المسلسلات التي شارك في بطولتها «عائلة الحاج متولي» و«رأفت الهجان»، وعمل الفنان«فاروق فلوكس» في بعض الأعمال المسرحية منها «عيطه عامل زيطة»، و«خيل ».

وسبب تسميته «فلوكس»، أن أحد زملائه في كلية دار العلوم ناداه بهذا الإسم، وفسر له الشاعر أحمد رامى معناها وهى تعني النبات الذي يحيا في المياه الراكدة.

يشار إلى أن المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتي 9 أكتوبر، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان «الكاتب المسرحي المصري» ويجري حاليا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس على جوائز المهرجان.

المصرى اليوم

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