الاتحاد الأفريقي يوجه إنذار شديد اللهجة إلى الأهلى والزمالك قبل السوبر الإفريقي لليد

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ارسل الاتحاد المصري لكرة اليد، خطابا إلى ناديي الزمالك والأهلي، باعتباره منظم مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، المقرر لها السابعة من مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

تضمن الخطاب تعليمات من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشأن ضوابط حضور مباراة كأس السوبر ومن لهم حق التواجد في أرض الملعب، خلال مراسم التتويج.

وجاء نص الخطاب كما يلي:-

«السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، بالرجوع إلى الإجراءات الاحترازية الواردة من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، بشأن بطولة كأس السوبر الأفريقي المشارك فيها فريقكم، وبهدف المحافظة على الشكل العام حيث أن المبارة مذاعة تليفزيونيا.

«نحيط علم سيادتكم بأنه سيتم منع نزول أي فرد غير مسجل في قائمة المباراة قبل وأثناء وبعد انتهاء مراسم التتويج، حيث سيقتصر النزول إلى أرض الملعب لمراسم التتويج على رئيس الاتحاد الأفريقي ونائبه ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد فقط.

وأخيرا نعيد على سيادتكم التأكيد على الالتزام بما سبق لتجنب فرض أي عقوبات من قبل الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد، سيشارك في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» التي تستضيفها السعودية أكتوبر المقبل.