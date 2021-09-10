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حذر الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق من انتشار ظاهرة الموت المفاجئ بين الشباب نتيجة السكتة القلبية، وقال في بث مباشر عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن بعض الشباب المتردد على صالات الجيم يتعرضون لسكتة قلبية واستشهد بالشاب الذي انتشر مقطع فيديو له على السوشيال ميديا وهو يعاني من أزمة قلبية توفى على أثرها.

وناشد «شعبان» في البث المباشر أصحاب الصالات الرياضية بضرورة وجود شخص متخصص لاجراء مساج بطريقة معينة لإنعاش القلب، في حال تعرض أحد اللاعبين لاختلال في عضلة القلب، وقال: «أمهات كتير بيسألوني ينفع ولادهم يروحوا الجيم، بقولهم ينفع لكن لازم قبل ممارسة أبنائهم للرياضة يكشفوا عليهم عند طبيب قلب عشان يعرفوا هما قادرين يمارسوا رياضة ولا لأ».

وأضف: «حتى الكبار لازم يكشفوا ويبحثوا في تاريخهم المرضى العائلي، لو حد مصاب أو توفى فجأة لازم يعملوا موجات صوتية ورنين مغناطيسي للتأكد من كفاءة القلب، وما ينفعش نبدأ رياضة عنيفة فجأة لازم إحماء وتسخين، الرياضة مش خطر لكن ما ينفعش تتنقل من الخمول وقلة الحركة لممارسة الرياضة لازم نحضر لياقتنا البدنية».

وحذر «شعبان» من تناول المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة والفاست فوود، وقال: «المكملات الغذائية مجهولة المصدر ممكن تجيب أزمات قلبية، الأفضل نخلي العضلة تنمو بشكل طبيعي، والفاست فوود خطير جدا مفيش أحلى من الأكل البيتي واعتماد نظام غذائي صحي».