«عمليات تمشيط واسعة للشاطئ».. سمكة قرش تهاجم شخصا في الساحل الشمالى

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تعرض أحد المصطافين بقرية في الساحل الشمالى لهجوم من سمكة قرش مما أصابه بجرح تهتكى بالذراع الأيسر بطول ٢٠ سم وعرض ٥ سم. واستقبل مستشفى العلمين المركزى المصاب طارق خلف محمد حامد، ٥٨ سنة، من محافظة الإسكندرية، مصابا بجرح مفتوح متهتك في الذراع الأيسر ناتج عن هجوم سمكة قرش أثناء السباحه في شاطىء النورس التابع لقرية بالساحل الشمالى وعلي بعد حوالي ٣ كيلومترات من مياه شاطئ البحر.

وقامت لجنة من الجراحين بالمستشفى برتق وتضميد لجرح السباح المصاب بهجوم من سمكة القرش. من ناحية أخرى علمت المصرى اليوم، أن هناك لجنة من وزارة البيئة فور علمها بالواقعة بدأت في عمليات تمشيط واسعة للشاطئ للعثور على أسماك القرش التي هاجمت المصاب.

وأفاد المصاب طارق حامد، إن سمكة القرش التي هاجمته بلع طولها حوالى مترين، وأحدثت به جرحا تهتكيا بالذراع الأيسر.