المخابرات البريطانية: سيطرة طالبان شجعت وجرأت المتطرفين

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"ماكالوم" يحذر من عودة المؤامرات لشنّ هجمات كبيرة

أعرب رئيس وكالة المخابرات البريطانية الداخلية، اليوم الجمعة، عن قناعته بأن سيطرة طالبان على أفغانستان "شجعت وجرأت" المتطرفين، ويمكن أن تؤدي إلى عودة مؤامرات لشن هجمات كبيرة على غرار ما فعله تنظيم القاعدة ضد الغرب.

وقال المدير العام لجهاز "أم آي5" MI5، كين ماكالوم، إن المملكة المتحدة قد تواجه "مخاطر أكبر" بسبب انسحاب قوات الناتو والإطاحة بالحكومة الأفغانية المدعومة دوليًا.

وقال مكالوم لـ"بي بي سي" في مقابلة: "لا تتغير التهديدات الإرهابية بين عشية وضحاها بمعنى التخطيط الموجه أو معسكرات التدريب أو البنية التحتية، أنواع الأشياء التي تمتع بها تنظيم القاعدة في أفغانستان في وقت 11 سبتمبر".

وأضاف: "لكن ما يحدث بين عشية وضحاها، على الرغم من أن تلك المؤامرات الموجهة وأجزاء الإرهاب المنظمة مركزيًا تستغرق وقتًا أطول قليلاً لإعادة البناء.. بين عشية وضحاها، يمكنك الحصول على دفعة نفسية، ورفع معنويات المتطرفين هنا بالفعل، أو في بلدان أخرى".

وأردف: السلطات البريطانية أحبطت 31 مؤامرة هجوم في السنوات الأربع الماضية من قبل الإرهابيين واليمينيين المتطرفين، ومن الصعب القول ما إذا كانت بريطانيا أكثر أمنا أو أقل أمنا، بعد 20 عاما من هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وتابع: "عدد المؤامرات التي نعطلها هذه الأيام هو في الواقع أعلى من عدد المؤامرات التي كانت تأتي إلينا بعد 11 سبتمبر، لكنها في المتوسط هي مؤامرات أصغر ذات تعقيد أقل".

