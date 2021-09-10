مكافحة التهرب الجمركي تحرر محضر ضبط خمور أجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التهرب الجمركى من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

فبناءا على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام محل بمنطقة العجوزة بالقاهرة بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم.

وحسب بيان لمصلحة الجمارك، اليوم الجمعة، تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشي مباحث الجمارك ولجنة مكونة كلآ من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، ومحمد فؤاد، ومحمد إبراهيم، ووليد حسن، وخالد عويس وفيصل حربي، ومينا جمال رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين، حيث تم ضبط عدد 16 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 743 الف و512 جنيه.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 923 لسنة 2021 مكافحة تهرب وتقدم المتهم بطلب تصالح وجارى سداد المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.