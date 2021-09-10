مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك لكرة اليد بث مباشر في السوبر الأفريقي بدون تقطيع

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الأهلي يلتقي الجمعة 10 – 9 -2021 نظيره الزمالك عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت الإمارات، في مباراة كأس السوبر الإفريقي لليد بين القطبين الزمالك والأهلي على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد بث مباشر اضغط هنا

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي لكرة اليد بث مباشر اضغط هنا

ويمثل الفائز في المواجهة القارة السمراء ببطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل. ويعد اللقاء بمثابة اختبار لتأكيد زعامة يد الزمالك على المستوى المحلي والقاري، فيما يسعى الأهلي لاستغلال تتويجه الأخير ببطولة كأس الكئوس الإفريقية ورد اعتباره أمام الفارس الأبيض في اللقاءات الأخيرة على المستوى القاري تحديدًا.

ومن المقرر أن يدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائي سمير مخلوف وسمير كريشان. ويقتصر حضور المباراة على 40 فردا بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة من الناديين.

والتقى الفريقان من قبل في تاريخ كأس السوبر الإفريقي 3 مرات، بدأت على الأراضي المغربية عام 2017 وتوج حينها المارد الأحمر باللقب الوحيد له بهذه الكأس بنتيجة عريضة هي 29-23، قبل أن يعدل الفارس الأبيض من أوضاعه ويعود ليفوز بالنسخة التالية عام 2018 والتي أقيمت على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي وحصدها أبناء ميت عقبة بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 21-20.

وكانت آخر مواجهة للقطبين على الأراضي المغربية أيضًا وفاز بها زملاء أحمد الأحمر، حيث كان الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب، قبل أن يسجل اللاعب الأعسر هدف التعادل قبل نهاية الوقت الأصلي بثوانٍ معدودة، ليخطف فريقه الفوز خلال الوقت الإضافي بنتيجة 38-35.

ويمتلك أبناء القلعة البيضاء 6 ألقاب للسوبر الإفريقي مقابل لقب وحيد للمارد الأحمر. وتوج الزمالك بالألقاب الستة أعوام: «2002 على حساب فريق الإفريقي التونسي، و2010 على حساب المجمع البترولي الجزائري، و2011 على حساب النجم الساحلي التونسي، و2012 على حساب فاب الكاميروني، و2018 و2019 على حساب الأهلي». وحصد «الشياطين الحمر» اللقب مرة وحيدة عام 2017، على حساب الزمالك.

كريم هنداوي، محمود خليل فلفل، هشام السبكي، أحمد الأحمر، يحي الدرع، سيف الدرع، حسن وليد قداح، خالد وليد، محمد بسيوني، عمر الوكيل بكار، أحمد مؤمن، علي هشام، حازم ممدوح، أكرم يسري، محمد علاء السيد، أحمد حافظ، وسام سامي، محمد رمضان هتلر.

محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، إسلام حسن، إبراهيم المصري، عبدالرحمن فيصل، أنخيل هيرنانديز، أسامه الجزيري، أحمد عادل، مهاب سعيد، أحمد راضي، عمر حجاج، أحمد هشام، محمود نعمان، ياسر سيف، مصطفي خليل، عمر سامي، عبد العزيز إيهاب. ومن المقرر أن يختار كل فريق 16 لاعبا في القائمة النهائية للمباراة من بين تلك الأسماء.