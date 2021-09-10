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وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية

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وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية وزيرة الثقافة تصل الأقصر لتفقد عدد من المشروعات والمنشآت الإبداعية

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وصلت إلى محافظة الأقصر، الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، لتفقد عدد من المشروعات والمنشأت الابداعية وبحث تطوير آليات عملها لها خلال المرحلة المقبلة.

وكان في استقبالها، محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الاقصر ، المهندس محمد ابو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة.

ومن المنتظر أن تستهل وزيرة الثقافة جولتها بزيارة مكتبة العامة بالاقصر ثم تتجه إلى مدينة القرنة بالبر الغربي بالاقصر .

المصرى اليوم

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