أول رد من البرلمان على واقعة «إهانة ممرض»

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل في واقعة قيام أحد الأطباء بجامعة عين شمس بإهانة ممرض ومحاولة إجباره على السجود لكلبه.

وقال النائب، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، أنه عار على مهنة من أنبل المهن على مر التاريخ أن يكون فيها عنصراً بهذا الشكل، مشدداً على ضرورة محاسبته على هذه الواقعة وكل ما ساعده.

ودعا زين الدين، نقابة الأطباء بإعلان موقف حازم تجاه أحد أعضائها، وإعلان قرارها أمام الرأي العام، خاصة أن هذه الواقعة أثارت غضب واشمئزاز كل المصريين.

وأضاف النائب إنه سيتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب، لطلب حضور المسؤولين عن الواقعة، لإلقاء بيان أمام مجلس النواب، وإعلان ما تم من إجراءات تأديبية وتنظيمية لحماية هذه الفئاة من أطقم التمريض من التسلط والاستغلال.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي بمصر،شهدت فيديو واسع الانتشار بتعذيب طبيب لممرض مسن ومحاولة إجباره على السجود لكلبه، وتقديم الاعتذار للكب.