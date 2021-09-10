«عاوزاكم تتطمنوا».. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة لجمهورها بعد أزمتها الصحية

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وجهت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الجمعة، رسالة لجمهورها عبر صفحتها الشخصية «فيس بوك»، قائلة: «جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو».

وأضافت ياسمين عبدالعزيز: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفاية إني اقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله».

ووجهت ياسمين عبدالعزيز الشكر لجمهورها، قائلة«كلمة شكرًا قليله أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي».

يذكر أن الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، كشف آخر تطورات الحالة الصحية لها بعد سفرها للخارج للعلاج، قائلاً «إن حالتها مستقرة حالياً وتتعافى، وزوجها الفنان أحمد العوضي سافر إليها لمتابعة علاجها».

وأضاف خلال اتصال هاتفي لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «ام بي سي مصر»، قائلاً: «هي بتتعافى، بس محتاجة وقت، وهي إن شاء الله هترجع قريب، الأطباء طمنونا وهي أحسن كتير، بقول للناس تطمن، ياسمين كويسة، وإن شاء الله ترجع لشغلها وبيتها عن قريب».

وتابع: «مقدرش أحدد هترجع أمتى، هي هترجع وقت ما تحس أنها كويسة بشكل تام ونفسيتها أحسن، أنا بكلمها ولسة قافل معاهم امبارح وهما كويسين هناك، وأظن أنها فاصلة شوية عن متابعة الأخبار اللي بتتكتب عنها في مصر، هي محتاحة تفصل شوية».

وكان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، طمأن جمهورها على حالتها الصحية، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع «انستجرام».

وكتب وائل عبدالعزيز «ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها وخبر وفاتها إشاعة وضيعة.. ربنا يجعل يومي قبل يومها».