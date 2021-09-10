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بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب

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بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب

بعد سداسية هولندا.. تركيا تستغني عن خدمات مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أنه استغنى عن خدمات مدرب الأول شينول جونيش، بالتراضي، بعد أن تعرّض الفريق لهزيمة كبيرة في تصفيات في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال الاتحاد التركي في بيان نشره على موقعه اليوم الجمعة: "بعد المشاورات مع مدرب منتخبنا الوطني شينول جونيش، قررنا وبالتراضي إنهاء التعاقد".

ووجه الاتحاد الشكر إلى المدرب جونيش على جهوده خلال توليه المهمة منذ مارس 2019.

وتعرّض المنتخب التركي الثلاثاء الماضي لهزيمة عريضة أمام نظيره الهولندي 1-6، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال "قطر 2022".

وجاءت الهزيمة بعد أداء مخيب للآمال لتركيا في بطولة "أوروبا 2020".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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