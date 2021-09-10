المركز القومي للمسرح يصدر العدد 23 من الإصدار السادس لمجلة المسرح

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صدر العدد الثالث والعشرون من الإصدار السادس لمجلة المسرح، وذلك بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، والمركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، والذي بدأ طرحه بأجنحة المركز القومي للمسرح- بمسارح البيت الفني للمسرح، البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

صدر العدد الجديد من مجلة المسرح، والذي يضم متابعة للمهرجان التآسيسى الأول لمسرح المرأة وتكتب إيناس العيسوى عن أهدافه وفعالياته، وتكتب منى شديد تحت عنوان «نساء شيكسبير يتمردن» عن العروض المشاركة في من مصر والدول العربية والأوروبية، وتحت عنوان «محكمة الموت العادلة» يكتب مجدى الحمزاوى عن مسرحية «سيدة الفجر»

وتقدم صفاء البيلى إضاءة جديده عن العرض تحت عنوان (الإحتفاء بالموت مقابل الحياة)، وتكتب الدكتوره وفاء كمالو عن عودة شريهان بعرض (كوكو شانيل)، ومن الغردقة يكتب أحمد هاشم عن مسرح الجنوب وعرض (عروس القمح) لفرقة البحر الأحمر، ويوثق أحمد عجيبه لشهادة بعض المسرحيين عن مشوار وإنجاز سمير العصفوري في المسرح المصرى، وحوار لرنا رأفت مع يوسف اسماعيل حول المهرجان القومى للمسرح المصرى ويكتب الدكتور عصام عبدالعزيز عن المعادلة الدرامية (لجريمة قتل الأب) في مسرحية (سينج فتى الغرب المدلل)،

وقدم الدكتور محمد شيحه عن المشروع النقدى للدكتور حسن عطيه من خلال الشهادات وكتاب أيقونة النقد المسرحى ورسالة الدكتوراه التي قدمتها العراقية رسل خليفه تحت عنوان (سوسيولوجيا النقد المسرحى) عند الدكتور حسن عطية ويكتب عبدالسلام ابراهيم عن أنساق الميزان الإجتماعى في مسرح كليفور اوديتس،

ويكتب سيد الخمار عن دور الشيخ سلامة حجازى في رواج فرقة اسكندر فرح، وتكتب الدكتوره فوزية حسن عن المسرح في مصر القديمة، من خلال قراءة علمية في وثائق ودراسات علماء المصريات، وما سجله المصريون القدماء على جدران المعابد، ويقدم عبدالغنى داود قراءة في كتاب الدكتور جمال ياقوت موسوعة الإنتاج المسرحى، ويكتب رامى البكرى عن نعمان عاشور ونجيب محفوظ من خلال المقارنة بين سينما اونطه وأفراح القبة،

وكتب الدكتور عدى على كاظم الجزء الثانى من دراسته حول مفهوم البناء الفكرى في النص العالمى، ويشير إلى الرمزية والتعبيرية والسريالية والتكعيبية والوجودية واللا معقول والملحمية، ويكتب القس آنجيلوس توفيق عن مهرجان الكرازة المرقسية منذ بدايته عام 2004 وتشجيع أبناء الكنيسة على المشاركة في فعالياته في الداخل والخارج وأهدافه واستمراره وعروضه ومستويات التسابق.

وبمناسبة مهرجان ايزيس الدولى لمسرح المرآه، يساهم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في فعالياته بنشر آحد مقتنياته، نص مسرحى من التراث بعنوان أغنية الحياة كتبته الفنانة نعيمه وصفى.