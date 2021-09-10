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البرلمان العربي يدعو لمقاربات جديدة وفعالة لمواجهة التنظيمات الارهابية

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البرلمان العربي يدعو لمقاربات جديدة وفعالة لمواجهة التنظيمات الارهابية البرلمان العربي يدعو لمقاربات جديدة وفعالة لمواجهة التنظيمات الارهابية

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دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى مراجعة الاستراتيجيات القائمة لمواجهة التنظيمات الارهابية، فضلا عن تبني مقاربات جديدة وفعَّالة في الحرب عليها، محذرا في الإطار ذاته من خطورة ما تشهده منطقة الساحل الافريقي من تصاعد خطير في العمليات الإرهابية، خاصة أنه يتواجد فيها أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمام القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب التي عقدت بفيينا، خلال مشاركته في الجلسة المخصصة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي ووزعها البرلمان العربي اليوم.

وأكد «العسومي» أهمية تدشين تعاون رباعي مؤسسي بين البرلمان العربي، والاتحاد البرلماني الدولي، واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، وذلك لدعم جهود دول المنطقة والجهود الإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب والوقاية من الفكر المتطرف.

وفي نهاية كلمته، قال رئيس البرلمان العربي: «إذا أردنا أن نقضي على الإرهاب، فلا بد أن تكون لدينا القدرة والجرأة على أن نميز بين الجاني والضحية. فالدول العربية هي أكثر دول العالم التي اكتوت بنار الإرهاب ودفعت ثمناً باهظاً في محاربته. ورغم ذلك، نجدها أكثر الدول التي يتم لصق تهمة الإرهاب بها. وإذا استمر هذا التشخيص الأعمى، فلن نجد نهاية حقيقية للحرب على الإرهاب»، مؤكداً على أن الدول العربية شريك رئيسي في الحرب العالمية على الإرهاب.

المصرى اليوم

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