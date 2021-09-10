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للعام الثالث على التوالي.. "الهلال" يجدد عقد التأمين الطبي مع "التعاونية"
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:42 مساءً
من الرياض...المجلس الوزاري بدول التعاون يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:42 مساءً
وزير خارجية الكويت يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير أسامة شلتوت
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:36 مساءً
توجه بريطانى لوضع ضوابط تنظيمية لزواج المتعة وحفلات الزفاف حماية لحقوق المسلمات
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:36 مساءً
إحلال وتجديد شبكة كهرباء كفرالشيخ
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
قصة الشيخ أيوب الياباني.. اعتنق الإسلام وتزوج مصرية والكشري أكلته المفضلة
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
مركز التنمية المحلية بسقارة يحتفل بتخريج 3 دورات للعاملين بالمحافظات
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الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
حملة تموينية موسعة في دسوق بكفر الشيخ
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
محافظ كفر الشيخ يتابع مكلفي الخدمة العامة والرائدات الريفيات
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
صحة الشرقية تتابع الخدمات الطبية وأعمال تطوير مستشفى صدر الزقازيق
-
الخميس 16 سبتمبر 2021 07:35 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
فيديو صادم???????? طبيب يهين ممرض فى مستشفى خاص.. التعليم العالى تحيل الواقعة للتحقيق
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 10 سبتمبر 2021 04:23 مساءً
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