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يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بالتجمع الخامس

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السيسي يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بالتجمع الخامس يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بالتجمع الخامس

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تفقد الرئيس عبدالفتاح ، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بمنطقة التجمع الخامس عن طريق كوبري سمير غانم المتقاطع أعلى الطريق الدائري والذي سيكون بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة وليختصر الكثير من الوقت والمسافة لتحرك المواطنيين من وإلى تلك المناطق والتجمعات بسرعة وسلاسة ويخفف الضغط على محور القاهرة / السويس.

صرح بذلك، السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما تفقد السيسي أعمال تطوير طريق الاوتوستراد بدايهً من أسفل كوبري مطار القاهرة حتي كوبري المشير أبوغزاله للربط مع التجمعات المتواجدة في المسافة بين كوبري المطار وحتي كوبري الصاعقة، وذلك بواقع ٧ حارات مرورية لكل اتجاه.

وقد تابع الرئيس مع المسؤولين بالمواقع معدلات التنفيذ وسير العمل مشددا على الكفاءة الفنية والانشائية للمحاور والكباري الجديدة ومراعاة استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل والمرور للمدي الزمني المستقبلي أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية بمحافظة القاهرة والمدن والتجمعات العمرانية في محيطها الجغرافي موجها في هذا الإطار بالالتزام بالمبادىء الاساسية المطبقة في كافة مشروعات الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية والمتعلقة بسرعة معدلات إنجاز الأعمال الإنشائية وفق مواصفات الجودة ومعايير الكفاءة العالية، وتحقيق أكبر قدر ممكن من اتساع وعدد الحارات المرورية وتطبيق معايير السلامة والأمان.

المصرى اليوم

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