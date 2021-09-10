بينها إسقاط المديونيات.. رئيس «زراعة النواب» يستعرض 7 مكاسب للفلاح المصري

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استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ما اعتبره مكاسب حصل عليها الفلاح المصري من الدولة مؤخراً، يمكن حصرها في 7 مكاسب، مؤكداً على دعم الدولة الكامل لتحسين حياة الفلاحين المصريين.

واستشهد «الحصري»، في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، بالمشروع القومي لتبطين الترع، وقال إنه يستهدف القضاء نهائيا على مشكلات الفلاحين في ري أراضيهم الموجودة بنهايات الترع، فضلا عن الحفاظ على نظافة مياه الري، وحمايتها من التلوث.

ولفت النائب إلى أن المشروع القومي لتخزين الغلال كان من أهم الإنجازات التي حصل عليها المزارع المصري، والذي أدى لتقليل الفاقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلال على المزارعين.

وأشاد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بالجهود التي قامت بها الحكومة مؤخرا لدعم الفلاح، بينها تفعيل كارت الفلاح الذكي لتقديم كافة الخدمات من خلاله.

وأوضح النائب إلى دور البرلمان في دعم الفلاح، بالتدخل لتخفيض غرامات الأرز عن كاهل الفلاحين بنسبة 60%، بعد مقترح من لجنة الزراعة بالبرلمان والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وأيضا قرار إسقاط مديونية المزارعين المتعثرين لدى البنك الزراعي، وكذلك القروض الميسرة للمشروعات الزراعية مثل البتلو وغيرها.

وأشار «الحصري» إلى الدور الذي يقوم به البرلمان في دعم المزارعين والذي تمثل في تخفيض رسوم ماكينات الري في قانون الري الذي أقره مجلس النواب، فضلا عن إعفاء تام لكل المزارعين أصحاب المساحات الصغيرة.

ولفت إلى أن تقدير الدولة للفلاح لم يأت من فراغ، وإنما تقديرا لدور الفلاح الذي تحمل ما واجهته البلاد من أزمات وتحديات، خاصة خلال السنوات العشرة الأخيرة، فضلا عن أزمة فيروس كورونا، حيث لم يتوقف عن العمل والإنتاج وتوفير الغذاء، بل نجح في تحقيق فائض للتصدير في بعض المحاصيل ومنها الموالح والفواكه.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن مشروع حياة كريمة الذي يستهدف في الأساس، تطوير الريف المصري بتكلفة تتعدى ال700 مليار جنيه، وهو خير شاهد على الإهتمام بتوفير كافة الخدمات للفلاح، سواء مياه الشرب النظيفة أو الصرف الصحي أو الخدمات الصحية أو رصف الطرق وغيرها.