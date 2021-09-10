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تركيب مطبات صناعية في عدد من شوارع بني سويف

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تركيب مطبات صناعية في عدد من شوارع بني سويف تركيب مطبات صناعية في عدد من شوارع بني سويف

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، الأعمال الجارى تنفيذها لإنشاء بعض المطبات الصناعية بعدد من الشوارع والطرق الحيوية بمدينة بني سويف، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل سرعة السيارات، واستجابة لمطالب المواطنين بتركيب مطبات في بعض الشوارع والطرق التي تتقاطع مع المناطق السكنية.

أوضح وكيل الوزارة أنه قد تم البدء في عمل مطبات صناعية في عدد من الشوارع الفرعية والرئيسية بمدينة بني سويف العاصمة التي تشهد كثافة في حركة السير، والتي شملت شارعي بني هارون ومحمد كمال، مؤكدا على أنه تم الالتزام بالمعايير الفينة والهندسية القياسية عند تركيب المطبات ونوعيتها والمسافات البينية بينها ومراعاة التقاطعات والمحاور المرورية، فيما يجرى عمل مطبات في بعض الأماكن الأخرى من الشوارع بالمدينة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور ،مع تركيب علامات إرشادية لإعلام السائقين والالتزام بها.

المصرى اليوم

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