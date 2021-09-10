انطلاق بطولة تجديف الصالات بمشاركة 140 لاعب ولاعبة

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أقيمت صباح اليوم الجمعة بطولة تجديف الصالات «الأرجوميتر»، للمحترفين والهواة بنادي طلائع الجيش للتجديف بالزمالك.

وبدأت منافسات «Fit Rowing» من الساعة السادسة والنصف صباحًا بمشاركة 140 لاعبا ولاعبة.

وتنوعت السباقات للرجال والسيدات بين الفردي 1000 متر لفئة أعمار 18 سنة، 23 سنة، 35 سنة، 45 سنة، 55 سنة.

وكذلك سباقات التتابع لمسافة 2000 متر للوزن المفتوح للرجال، و1000 متر للوزن المفتوح للسيدات.

بينما ضمت سباقات التتابع المشتركة رجال وسيدات 3000 متر للوزن الخفيف والمفتوح.

وتم تسليم الميداليات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل منافسة.

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